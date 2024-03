Com eleições à porta, todos os dias há novas intenções de voto: o bê-á-bá das sondagens

O PÚBLICO preparou um guião para o ajudar a perceber para que servem as sondagens, como são feitas e as regras a que obedecem (tanto para quem as faz, como para quem as publica).

O período eleitoral é propício à divulgação de sondagens que tentam medir tendências sobre a intenção de voto dos eleitores. Faltam poucos dias para a ida às urnas e os estudos de opinião são seguidos com atenção por políticos, analistas e eleitores. O PÚBLICO tem divulgado as sondagens feitas pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica, em conjunto com a RTP e a Antena 1 – e que têm colocado a AD à frente do PS, mas apontando para uma elevada percentagem de indecisos. Mas são várias as empresas credenciadas para fazer sondagens, e também os órgãos de comunicação social que as publicam. Preparámos um guião para ajudar a perceber como são feitas e que regras têm de respeitar.