Mata de Vilar: o destino ideal para usufruir do turismo verde e acessível

A pouco mais de 40 quilómetros de distância do Porto encontra-se uma jóia da preservação natural que quer ligar (ainda mais) os cidadãos à natureza. Está em Lousada, trata-se da já centenária Mata de Vilar, que marcou várias gerações de lousadenses que a viram crescer, e que hoje é um espaço florestal com programas pensados para todas as idades, com um forte pendor inclusivo.

O espaço de 14 hectares nascido no final do século XIX com uma vocação de carácter agrícola e florestal, iniciou, a partir da década de 1920, o seu percurso para se tornar naquilo que é hoje: uma verdadeira floresta cuja riqueza, unicidade e gestão lhe valeram a atribuição do certificado internacional de Floresta de Alto Valor de Conservação pelo Forest Stewardship Council (FSC® C010103).

Ali vegetam, por exemplo, diversas espécies de folhosas como o carvalho-alvarinho, sobreiro, azevinho e a faia e de arbustos como o medronheiro, o pilriteiro, a gilbardeira e outras preciosidades como núcleos bem estabelecidos de narcisos-bravos.

Já a lista de fauna da Mata de Vilar inclui dezenas de espécies, algumas das quais ameaçadas. Até ao momento, a equipa SCNEA – Sector de Conservação da Natureza e Educação Ambiental do Município de Lousada inventariou já mais de 70 espécies de vertebrados na Mata de Vilar, tais como o esquilo-vermelho, a gineta e a fuinha, com destaque para espécies com estatuto de conservação, entre os quais o morcego-rato-grande e o bútio-vespeiro. A diversidade dos invertebrados ascende às centenas de espécies destacando-se a libélula-esmeralda, espécie protegida a nível europeu.

Narciso-bravo Rafael Marques Município de Lousada Pilriteiro Diego Alves Estrelinha-real Luís Guilherme Sousa Cobra-de-água-viperina Rafael Marques Fotogaleria Narciso-bravo Rafael Marques

Programação dinâmica a pensar em todos

Além da riqueza natural, a Mata de Vilar é o destino ideal para quem procura actividades que promovam a cultura turístico-científica e, também, uma verdadeira conexão com a natureza através de múltiplas dimensões.

Numa visita à Mata de Vilar poderá desfrutar do Centro de Interpretação, parque de merendas, diversos trilhos florestais – trilho do miradouro, do medronheiro, das alamedas e trilho histórico, trilho sensorial, um laboratório, uma oficina, um apiário, um banco de sementes e viveiros pedagógicos.

A Mata de Vilar tem disponíveis visitas por grupos sob pedido, ao abrigo de um Serviço Educativo Ambiental destinado a vários públicos-alvo assente num Programa Educativo com 53 actividades, que dá resposta a diferentes públicos, incluindo o escolar, sénior, público geral/famílias, grupos de visitantes e público com necessidades especiais.

A pensar nesta população em específico, a Mata de Vilar lançou recentemente o primeiro trilho florestal inclusivo do país, acessível a pessoas com mobilidade reduzida e invisuais e dispõe igualmente de mesas interpretativas sensórias, tácteis e outros instrumentos de estimulação sensorial e de orientação. De igual modo, estão previstos pontos de acesso wifi e postos de carregamento alimentados por energia solar, auxiliando a realização de actividades pedagógicas, científicas e de ciência cidadã.

Créditos: Município de Lousada Créditos: Município de Lousada Créditos: Município de Lousada Fotogaleria Créditos: Município de Lousada

Em qualquer estação do ano, a Mata de Vilar merece uma visita atenta.

sousasuperior.pt – Está na sua Natureza.

“Mata de Vilar: Turismo Verde e Acessível das terras do Vale do Sousa” é um projecto financiado no âmbito de uma iniciativa comunitária promovida pelo PDR 2020 e co-financiada pelo FEADER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Agrícola e Rural) – “A Europa investe nas zonas rurais”, ao abrigo do Portugal 2020. Código do projecto: PDR2020-10.2.1.6-FEADER-070613.