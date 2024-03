Verstappen conquista primeira pole position de 2024 no Bahrein

O campeão do mundo de Fórmula 1, Max Verstappen (Red Bull), garantiu esta sexta-feira o primeiro lugar da grelha de partida para o Grande Prémio do Bahrein, superando por 0,228s o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que partilhará com o neerlandês a primeira fila.

Depois de um desempenho algo discreto na globalidade dos treinos livres, Verstappen puxou dos galões para entrar em 2024 com o estatuto de favorito, apesar dos problemas de caixa referidos pelos dois pilotos da Red Bull e da ameaça dos Ferrari e até dos Mercedes.

George Russell garantiu o terceiro melhor tempo para a equipa de Brackley à frente do Ferrari de Carlos Sainz, deixando o RB20 de Sergio Pérez na terceira linha da grelha, a par de Fernando Alonso (Aston Martin).

Ainda sem conseguir encontrar-se nas qualificações, Lewis Hamilton (Mercedes) não foi além do nono posto, a 0,531s da pole e a cerca de duas décimas dos dois McLaren, com Lando Norris e Oscar Piastri lado-a-lado na partida.

Nico Hulkenberg (Haas) voltou a mostrar competência em qualificação, fechando a primeira metade do pelotão.

Apesar das expectativas geradas pelos novos VCARB, ex-Alpha Tauri, nem Yuki Tsunoda nem Daniel Ricciardo foram além da segunda fase de qualificação, com o japonês em 11.º e o australiano em 14.º. Sem surpresa, também Lance Stroll (Aston Martin), Alex Albon (Williams) e Kevin Magnussen partirão na segunda metade da grelha.

Em apuros, neste arranque de época, a Alpine não foi além dos dois últimos lugares da grelha, com Esteban Ocon e Pierre Gasly a fecharem o pelotão. Também a Kick Sauber, ex-Alfa Romeo, com Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, falhou na primeira ronda de qualificação, com o Williams de Logan Sargeant a separar as marcas francesa e suíça.