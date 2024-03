Alegadas provas contra director da Red Bull divulgadas por fonte anónima

Christian Horner foi acusado de comportamento impóprio, mas investigação ilibou director. Jornalistas e responsáveis da Fórmula 1 receberam pasta com as supostas mensagens enviadas à queixosa.

Dezenas de mensagens alegadamente trocadas entre Christian Horner, director da Red Bull, e uma funcionária da equipa de Fórmula 1 foram enviadas de forma anónima para dezenas de jornalistas, responsáveis de outras equipas e membros dos órgãos governativos deste desporto. Christian Horner foi acusado de comportamento impróprio, mas uma investigação interna da Red Bull ilibou o responsável das suspeitas. Até ao surgimento destas mensagens, o teor das irregularidades imputadas ao director não tinha sido publicamente detalhado, mas tudo indica que se trata de um caso de assédio contra uma funcionária da Red Bull. Horas após o veredicto da investigação interna ser tornado público, o email anónimo foi enviado.

De acordo com as fontes que receberam esta correspondência, o título da mensagem anónima indica que estas são as provas analisadas contra Christian Horner na investigação por comportamento impróprio. Na pasta da Google Drive, mais de sete dezenas de capturas de ecrã mostram fotografias e mensagens alegadamente trocadas com a funcionária que avançou com a queixa que originou a investigação. Questionado sobre esta divulgação, o responsável da Red Bull voltou a negar as alegações, apontando para a investigação conduzida que apontou para a inexistência de irregularidades.

“Não vou comentar sobre especulações anónimas, mas reitero que sempre neguei estas alegações. Respeitei a integridade da investigação independente e cooperei totalmente com ela em todos os passos. Foi uma investigação exaustiva e justa, conduzida por um advogado especialista e independente que considerou improcedente a queixa apresentada”, afirmou Christian Horner, citado pela Sky Sports.

Do lado dos rivais, Mercedes e McLaren pedem uma revisão às conclusões da investigação que ilibou Horner. O director da equipa alemã, Toto Wolff, considerou ser preciso “mais transparência” do desporto quando se lida com estas matérias.

Por sua vez, Zack Brown diz que ainda existem “muitos rumores, especulação e interrogações” sobre estas suspeitas. O líder da McLaren defende a existência de uma segunda investigação fora da esfera da Red Bull que chegue à mesma conclusão – a inocência de Horner.

Christian Horner é director da Red Bull Racing desde 2005, liderando a equipa na conquista de sete campeonatos de pilotos de Fórmula 1 e seis títulos de construtores.

Horner é uma das personalidades mais conhecidas deste desporto motorizado e uma das chaves para o sucesso recente da Red Bull. Depois de quatro títulos consecutivos de Sebastian Vettel (2010,2011,2012 e 2013), o "patrão" da Red Bull vive agora novo período de sonho, com um tricampeonato conquistado por Max Verstappen, piloto neerlandês.

O director da Red Bull é ainda casado com Geri Halliwell, das Spice Girls.