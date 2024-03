P’ra não dizer que não falei das flores

E sem aviso voltaram os jarros no seu eterno retorno. Do outro lado da estrada que desce até à vila capital do concelho e à estrema do rio que nasce em Espanha e há-de ir desaguar ao Atlântico, avistam-se os tufos brancos distribuindo-se alinhados pelo barranco. Irão multiplicar-se até formarem um renque ininterrupto a perder de vista na curva ilustrada pela figueira agora nua e suplicante, as folhas caducas da última floração reduzidas pacientemente a pó. E também a figueira renascerá a seu tempo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt