A Lei do crescimento

Nos debates entre os líderes dos partidos com assento parlamentar, muito se falou de assuntos respeitantes ao governo, à governamentalidade e à governança. E sobre essas falas paira sempre, explícito ou implícito, um pressuposto inquestionado: o de que o crescimento económico é um horizonte natural, necessário e irreversível. Quanto a esta matéria, a discussão mantém-se inalterada desde que a ideologia do progresso económico e o “imaginário” que lhe corresponde se instalaram com a pujança do TINA (There Is No Alternative).

