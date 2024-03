Os gestos reveladores da arte: há Hierophanies na Brotéria

Num espaço ligado ao sagrado, esta exposição religa a arte à experiência do ritual. Com obras de oito artistas, de Maria Loboda a Harun Farocki e Diana Policarpo.

Em Hierophanies, na galeria da Brotéria (centro cultural dos jesuítas portugueses), a curadora Sara Castelo Banco volta a demonstrar curiosidade, capacidade de encontrar conexões entre objectos e experiências, engenho para construir um discurso coerente à volta de um tema (sem que as obras o ilustrem). Já tinha sido assim na colectiva Back of My Hand, nas Carpintarias de São Lázaro, também em Lisboa, entre Maio e Junho de 2022, mas o desafio apresentado pela arquitectura da Brotéria colocava, logo à partida, questões pertinentes. Uma delas: como lidaria a curadora com os limites do espaço, depois de seleccionar dez obras?