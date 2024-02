Desinformação com indícios de interferência externa pode já estar a condicionar eleições em Portugal

Pela primeira vez, os investidores do MediaLab do ISCTE detectaram "indícios de interferência externa nas eleições em Portugal". Na prática, foram exibidos há dias anúncios em vídeo que acusavam o PS de corrupção e um outro vídeo que lembrava os cortes do PSD durante o período da 'troika'. Um dos vídeos - publicado pelo canal "Bolsonaristas em Portugal" - aponta para uma empresa aparentemente com sede no Estado norte-americano de Delaware que estará também associado a conteúdos políticos e desinformativos em Singapura, Roménia e Panamá.

Neste P24, ouvimos o investigador do MediaLab Gustavo Cardoso. É também tema deste episódio o impacto da acção de um activista climático que encheu de tinta o líder do PSD, Luís Montenegro.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.