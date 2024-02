Andebol: Portugal soma primeira vitória na corrida ao Euro2024 feminino

Selecção nacional derrotou a Finlândia, em Vantaa, por 21-28 e mantém vivo o objectivo de chegar à fase final do Europeu.

A selecção feminina de andebol venceu nesta quinta-feira, em casa da Finlândia, por 21-28, e somou a primeira vitória no Grupo 3 de qualificação para o Euro2024, antes de receber as finlandesas, no domingo.

Depois de derrotas ante Países Baixos (38-27) e República Checa (30-26), que lideram a "poule", as portuguesas fizeram um jogo completo para levar de vencidas as escandinavas, chegando ao intervalo a ganhar por 12-15.

Em Vantaa, o acerto ofensivo e também na defesa, com várias defesas importantes de Isabel Góis (12 paradas ao todo), marcaram o jogo das lusas, em que Beatriz Sousa e Mihaela Minciuna foram as mais concretizadoras, com cinco golos cada.

O resultado final espelha a diferença em qualidade ante a Finlândia, que volta a estar no caminho de Portugal no domingo, em Matosinhos, em partida agendada para as 19h30 e de entrada gratuita.

A vitória permite à equipa de José António Silva, agora somando dois pontos, "sonhar" com a possibilidade de ser a melhor terceir no Grupo 3 e qualificar-se para o Euro2024, na Áustria, Hungria e Suíça no final do ano, perseguindo a segunda participação numa fase final.