FC Porto vence segundo acto nos Açores e está na meia-final da Taça de Portugal

Santa Clara marcou nos primeiros instantes de um jogo interrompido a 7 de Fevereiro, mas os detentores do troféu responderam com uma segunda parte irresistível.

O FC Porto garantiu esta quinta-feira a presença nas meias-finais da Taça de Portugal - fase na qual encontrará o Vitória SC -, ao vencer o Santa Clara (1-2) no reatamento de um jogo que tinha sido interrompido a 7 de Fevereiro, por causa das condições meteorológicas.

Os "dragões" não podiam ter imaginado um reinício de jogo mais penoso, marcado pelo golo do Santa Clara no primeiro lance da tarde. O encontro foi retomado com um lançamento lateral no ataque açoriano, com Diogo Costa a defender para a frente um remate de Pedro Pacheco e a defesa portista a revelar-se impotente para travar a recarga de Rafael Martins, logo aos 27'.

O FC Porto tinha menos de 20 minutos, até ao intervalo, para corrigir a entrada em falso. Mas o melhor que conseguiu foi replicar o lance do golo do adversário, num cabeceamento de Fábio Cardoso anulado por boa intervenção do guarda-redes argentino Marco Díaz.

Depois de Sérgio Conceição ter tentado movimentar as peças com a passagem de João Mário para a esquerda, ficando com uma defesa a três, o FC Porto regressou para a segunda parte decidido a mudar a história da eliminatória.

Danny Namaso rendeu João Mário e Pepê ocupou a posição original do lateral direito, dando ao ataque portista uma dinâmica que aproveitou a pressão exercida pelo meio-campo sobre um adversário que parecia confortável com o povoamento da defesa e o avançar dos ponteiros do relógio.

Positivo/Negativo Positivo Francisco Conceição Muito da atitude portista na segunda parte teve origem na irreverência do extremo, que pressionou o adversário e criou espaços para Evanilson e Galeno marcarem.

Positivo Evanilson Mais um golo importante do avançado brasileiro a reanimar a equipa. Galeno fez o resto, depois de uma primeira ocasião desperdiçada.

Positivo Rafael Martins Reconciliou-se com o golo nos primeiros segundos do jogo, aproveitando uma bola largada por Diogo Costa. Personificou o perigo no ataque da equipa insular. Negativo Diogo Costa Chamado à baliza na Taça, onde habitualmente actua Cláudio Ramos, comprometeu no golo do Santa Clara e esteve mal em dois lances que poderiam ter obrigado o FC Porto a horas extras.

Mas, em dois erros do Santa Clara, o FC Porto construiu duas ocasiões soberanas: a primeira falhada de forma inexplicável por Galeno; a segunda transformada em golo por Evanilson (52'), máximo goleador da equipa, que contou com um ressalto que traiu o guarda-redes.

O jogo voltava ao estádio inicial, mas com o vento a favor do Santa Clara, exigindo ainda maior empenho e disponibilidade física dos portistas, que no próximo domingo recebem o Benfica para o campeonato.

Também por isso, para evitar um prolongamento indesejável, o FC Porto manteve a intensidade imposta no início do segundo tempo, confirmando a passagem para a frente da eliminatória com um golo de Galeno (61'), a fuzilar junto à marca de penálti na sequência de iniciativa individual de Francisco Conceição.

O Santa Clara via a meia-final esfumar-se e nem um par de investidas na tentativa de igualar a eliminatória foram suficientes para travar a caminhada dos "azuis e brancos".

Diogo Costa, porém, ainda alimentou a dúvida, com uma saída em falso a provocar um momento de apuro na área. O guardião foi substituído pelo poste em lance de deficiente avaliação, mas os vencedores das últimas duas edições da prova resistiram e marcaram encontro com o Vitória SC nas meias-finais.