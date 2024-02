Unidades de Saúde vão ser acompanhadas para garantir que utentes não ficam “perdidos no sistema”

Modelo de acompanhamento para as Unidades Locais de Saúde. Objectivo da Direcção Executiva do SNS foi “apoiar o processo de transformação da organização dos serviços de saúde”.

As Unidades Locais de Saúde (ULS) vão ter um modelo de acompanhamento. Para garantir que a transformação em curso dos serviços de saúde tem em conta as necessidades dos utentes, num país que se tornará progressivamente mais envelhecido, a Direcção Executiva do SNS (DE-SNS) assina nesta quarta-feira um protocolo com a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) que garantirá a monitorização constante das diferentes ULS. O projecto, que decorre até Novembro de 2025, inclui uma análise do contexto internacional de experiências de integração de cuidados, que será já apresentado, bem como a realização de um estudo de diagnóstico das ULS, que deverá estar concluído no final do primeiro trimestre.