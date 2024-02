Numa arruada marcada pela habitação, Mortágua saúda “consenso” em volta do aborto

Mortágua defendeu que a “maior indignidade” do país são as “pessoas sem-abrigo que trabalham, ganham salário e não conseguem pagar uma renda em Lisboa”.

Ao contrário dos três primeiros dias de campanha, em que apontou baterias à direita e a Passos Coelho em particular, ao quarto dia, Mariana Mortágua optou por valorizar que nenhum partido da direita parlamentar se atreva a pôr em causa” a lei do aborto. E ainda defendeu que a acção dos activistas climáticos contra Luís Montenegro “não devia ter acontecido”, sendo “inaceitável”.

Em reacção às declarações do vice-presidente do CDS, que defendeu um referendo à legalização do aborto, Mortágua salientou que ouviu “líderes de direita a dizer que não vão voltar atrás”. E considerou que esse "consenso" é uma "vitória das mulheres e da esquerda": “Que hoje a direita não tenha coragem e aceite que essa é uma lei civilizacional, uma lei a defender, é uma vitória.”

A líder do BE apontou, contudo, que “o acesso ao aborto não está garantido pelas condições do SNS, pelas regras de objecção de consciência, porque o prazo é demasiado curto” e defendeu o seu alargamento para as 12 semanas.

Já sobre a acção do Fim ao Fóssil contra o líder do PSD, considerou que “qualquer tipo de condicionamento deve ser condenado e repudiado”. “O que aconteceu a Luís Montenegro não deveria ter acontecido nunca e espero que não volte a acontecer”, disse, considerando ainda que “prejudica qualquer causa” e que é "inaceitável”.

O tema que marcou a arruada do BE em Loures foi, contudo, outro: o da habitação. De um lado e do outro da Avenida de Moscavide, as pessoas paravam para filmar o desfile de tambores e bandeiras do partido. A comandar as tropas, Mariana Mortágua ia acenando e distribuindo beijinhos, ao lado de Fabian Figueiredo, o segundo candidato por Lisboa. Em troca, as pessoas desejavam "sorte".

A dada altura, uma senhora trava-lhe o passo num café para lhe mostrar imagens de pessoas em situação de sem-abrigo na Gare do Oriente. “É uma vergonha. É só alojamento local por todo o lado e as pessoas têm de ficar numa estação de metro”, lamenta. Uns passos à frente, numa papelaria, outra senhora queixa-se dos preços das casas. “Um casal jovem não consegue pagar um T2”, diz.

“Está cheia de razão”, respondeu Mortágua. “É preciso fazer alguma coisa”, dizia, tentando fazer-se ouvir por cima dos militantes, que gritavam “Deixa passar. Sou do Bloco e o mundo vou mudar”.

Chegada ao fim da arruada, aproveitou a deixa para pedir limites às rendas: “Há uma coisa de que as pessoas me falam muito na rua, que é a habitação. As pessoas não conseguem pagar uma renda, não conseguem pagar a prestação”, disse aos jornalistas, lembrando que existem “pessoas sem-abrigo que trabalham, ganham salário e não conseguem pagar uma renda em Lisboa”. “Essa é a maior indignidade deste país e é por elas que nos batemos”, rematou.