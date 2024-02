Dani fez o retrato da vida com transtorno de stress pós-traumático

Em 2021, apenas com uma semana de intervalo, Dani M. Terblanche viveu duas experiências profundamente traumáticas. “No mês de Fevereiro desse ano, sofri uma tentativa de sequestro e fui testemunha do suicídio de duas pessoas, que vi despenharem o seu carro de um penhasco”, recorda, em entrevista ao P3, a partir de Pretória, na África do Sul. Desde então, sofre de transtorno de stress pós-traumático (TSPT), uma condição que “destruiu o seu sistema nervoso” e que deteriorou significativamente a sua qualidade de vida.

“Aos 23 anos, senti uma parte de mim desaparecer através das brechas do terror”, lê-se na sinopse do projecto Holiday, que Dani, natural da África do Sul, desenvolveu nos 19 meses seguintes aos episódios de trauma. “Agarrei na câmara fotográfica do meu avô e cheguei à minha vida como se fosse um estrangeiro.” Através do projecto, Dani convida as pessoas a observar uma vida marcada pelo TSPT. “Mostro como é tentar encontrar uma conexão com o eu e com mundo exterior novamente.”

O projecto nasceu quando Dani, após o trauma, começou a fotografar as suas férias, uma actividade que acabou por ganhar uma dimensão muito maior do que aquela que havia previsto. O título do projecto, Holiday, alude para a aglutinação de “Holy” (sagrado) e “Day” (dia), “e remete para a santidade dos dias”. “É sobre o processo de tentar encontrar novamente um significado para a vida.”

Mas o que é a perturbação de stress pós-traumático? O Ministério da Saúde define-a como “uma perturbação mental que se pode desenvolver em resposta à exposição a um evento traumático, como acidentes de viação, guerra, agressão sexual ou outro tipo de ameaças”. Nem todas as pessoas que passam por episódios traumáticos desenvolvem esta perturbação – mas as que têm um passado marcado por trauma (violência física, sexual, psicológica) têm maior probabilidade de desenvolver este transtorno, que se caracteriza pela ocorrência de pensamentos intrusivos, pesadelos e flashbacks recorrentes que remetem para os episódios de trauma.

Quem padece deste transtorno tem tendência a querer evitar estímulos, pessoas, situações ou actividades que espoletem as memórias traumáticas, vive em estado de alerta e tem insónias persistentes; tem também maior propensão para o suicídio e automutilação. A vida dos indivíduos com TSPT vê-se, assim, profunda e consistentemente condicionada, com consequências graves para a sua vida profissional, social e profissional.

Dani tem uma vida marcada por uma “longa e profunda relação com o trauma”, conta. “O que aconteceu em 2021 foi o último choque que o meu sistema conseguiu aguentar. Durante o desenvolvimento do projecto, tinha sintomas de TSPT muito severos. Por isso, o projecto é muito pessoal e muito cru.” O caos está por detrás de cada imagem. “Por vezes, foi um processo muito doloroso. Porque quis revisitar alguns momentos para poder traduzir em imagem o que estava a sentir.”

Holiday foi desenvolvido com a cooperação de membros da sua família, que figuram nos retratos que Dani fez em Pretoria. “A minha família já se habituou ao meu tipo de trabalho fotográfico, não é a primeira vez que os envolvo”, observa. “Mas devo explicar o motivo. Eu não conduzo, devido ao meu autismo. Poucas vezes saio de casa, por isso os meus projectos passam muito por seguir quem está em meu torno, no ambiente em que normalmente me encontro.”

Para a família, posar para Dani já é uma actividade natural. “Toda a gente tem preferências diferentes, claro. A minha avó não gosta de ser fotografada de frente, por exemplo. Mas todos são muito curiosos e envolvem-se no processo. Também são muito artísticos.” A mãe estudou História de Arte, um irmão é músico e o outro desenha. Dani estudou Belas Artes e Design. “Eles entendem-me.”

Dani, que se define como agénero (não se identifica com o conceito de género) o projecto deve convidar à discussão sobre o TSPT. “É necessária uma conversa acerca deste transtorno, porque é mal compreendido em sociedade. Sofrer de TSPT é uma experiência que dificilmente é entendida por quem não a sente. É muito assustador o que faz à mente, os sintomas que provoca, a forma como afecta o dia-a-dia e quão debilitante pode ser.” Dani crê que muitos associam a condição apenas à experiência de guerra, mas sublinha o facto de a TSPT poder ter várias origens.

Dani viu o seu trabalho distinguido em Braga, no concurso Emergentes, e estará em exposição no festival Encontros da Imagem em Setembro de 2024. O seu trabalho mereceu, mais recentemente, distinção no Fresh Eyes 2024, o concurso de talento de fotografia emergente da revista holandesa GUP, uma referência no âmbito da fotografia de arte e de autor. “Com o projecto desejo, para além de gerar discussão, que as pessoas simplesmente observem e possam sentir algo.”