Portugal vai acolher Mundial de ginástica acrobática em Setembro

Entre os dias 12 e 22 de Setembro deste ano, Portugal vai receber e organizar o Campeonato do Mundo de Ginástica Acrobática. A confirmação chegou esta quarta-feira à Federação de Ginástica de Portugal (FGP), tendo a cidade de Guimarães sido escolhida para acolher a competição.

O Comité Executivo da Federação Internacional de Ginástica (FIG) deu luz verde à organização portuguesa, oficializando uma mudança de planos, já que, inicialmente, o Mundial de 2024 estava previsto para a cidade de Holon, em Israel. O momento de grande instabilidade que se vive na região, porém, ditou esta alteração.

A competição irá decorrer no Pavilhão Multiusos de Guimarães, sendo esperados mais de 700 ginastas em representação de 24 países, aproximadamente. Para Bernardo Tomás, director técnico para a Ginástica Acrobática da FGP, este é o "concretizar de um sonho".

Portugal, de resto, só por uma vez organizou este evento, há 18 anos, em Coimbra. Na edição anterior, em Baku, no Azerbaijão, em 2022, a selecção portuguesa terminou pela primeira (e única) vez no pódio do medalheiro final, com um total de sete medalhas (três de ouro e quatro de prata), apenas atrás da Bélgica.

A Rússia, grande dominadora da modalidade, não competiu em Baku, fruto das sanções desportivas impostas depois do início da Guerra na Ucrânia.