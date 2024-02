Sp. Braga recupera do trauma da Liga Europa com goleada no Bessa

O Sporting de Braga superou, nesta segunda-feira, a desilusão que foi a eliminação da Liga Europa, a meio da semana — os “arsenalistas” até venceram no terreno do Qarabag, mas foram eliminados pelo emblema do Azerbaijão. Frente ao Boavista, no Estádio do Bessa, os bracarenses triunfaram por folgados 4-0, permitindo-lhes aproximarem-se do último lugar do pódio do campeonato, que, devido ao empate do FC Porto na véspera em casa do Gil Vicente passou a estar a apenas três pontos de distância. Já os boavisteiros somaram a quarta derrota nos últimos seis jogos e continuam numa posição algo desconfortável na tabela, demasiado próximos dos lugares perigosos.

A goleada alcançada pelo Sp. Braga sobre o Boavista não deixa dúvidas sobre qual foi a melhor equipa em campo. Face à equipa que começou o jogo no Azerbaijão, Artur Jorge fez algumas alterações e retirou do “onze” Niakaté, Borja, Zalazar e Pizzi, fazendo entrar Serdar, Joe Mendes, Vítor Carvalho e Ricardo Horta — este último estava em dúvida devido a questões físicas mas acabou mesmo por jogar de início.

A partida começou equilibrada. O Boavista deu luta a um Sp. Braga que, pelo menos nos minutos iniciais, pareceu estar um pouco afectado com a frustração europeia.

O equilíbrio que se registava no relvado não produziu, contudo, grandes ocasiões de golo junto das balizas, até que, já muito perto do intervalo, o Sp Braga colocou-se de forma confortável na frente do marcador em dois minutos (42’ e 44’): primeiro Banza mostrou o seu instinto goleador ao fugir à defesa boavisteira após perda de bola dos “axadrezados” no meio campo e, logo a seguir, Abel Ruiz tirou partido de alguma desorientação da equipa da casa.

A segunda parte mostrou um Boavista a tentar voltar ao jogo, mas, Banza deitou por terra as aspirações dos homens da casa aos 63’, quando bisou e deixou claro que a vitória já não fugiria aos bracarenses - o francês igualou Gyökeres no topo da lista de melhores marcadores do campeonato com 17 golos.

A história do jogo estava escrita e depois do Boavista ter visto Matheus impedir aquele que seria o “golo de honra” dos homens da casa, Zalazar fixou o resultado final no contra-ataque que se seguiu ao lance.