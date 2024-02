O Laboratório José de Figueiredo recebeu 20 novos técnicos, mas está sem directora

As reproduções dos painéis da fachada do Cine San Carlos, em Madrid, foram as primeiras de obras de Almada Negreiros que Ernesto de Sousa (1921-1988) , fotógrafo e cineasta à época com apenas 14 anos, incluiu no seu “museu imaginário”. Estava, então, longe de saber que o artista viria a ter uma presença importante na sua vida e que, 40 anos mais tarde, iria dar com estes relevos em gesso em muito mau estado de conservação na cave do velho cinema da capital espanhola, onde Almada viveu entre 1927 e 1932.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt