Esquerda reclama salários e estabilidade. IL e Chega irritados sobre financiamento

Tal como os dois maiores partidos, a CDU também escolheu começar no Porto, onde Paulo Raimundo encheu o Rivoli para defender o aumento de salários e juntar no mesmo saco das críticas o PS e a AD. Já o Chega e a IL rejeitaram haver falta de transparência no seu financiamento, uma crítica que tinha sido feita pela líder do Bloco.

