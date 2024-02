Protegendo o futuro

Pensar a quatro anos é um luxo, pensar em 2040 é para sonhadores; pensar nos nossos descendentes do séc. XXII é ficção científica. Será que os nossos filhos e netos não merecem mais do nosso cuidado?

Ser um bom pai ou uma boa mãe não se resume a educar e alimentar os nossos filhos, mas também a sermos “bons antepassados”. Uma criança nascida hoje numa família de classe média em Portugal, com muita probabilidade, será viva, terá cerca de 75 anos, no final do século. Uma criança hoje com seis anos poderá ser progenitora por volta de 2040 e os seus filhos poderão viver até meados do próximo século. Ser um bom progenitor está, intrinsecamente, ligado ao cuidado com as gerações futuras e a um pensamento político de longo prazo. Esta é uma afirmação que não podemos deixar de vivenciar, num momento de crise planetária, marcada pelas alterações climáticas, pela perda de biodiversidade e pelo recrudescer das guerras com potencial de destruição e morte.