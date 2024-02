Nuno Melo: “Respeito mais um radical assumido do que um moderado encenado”

Depois de dois anos sem representação parlamentar, o CDS conseguiu garantir o regresso ao Parlamento ao integrar a Aliança Democrática (AD) liderada pelo PSD. Em caso de um futuro entendimento pós-eleitoral com a Iniciativa Liberal, Nuno Melo assegura que não ficará desconfortável por estar na mesma aliança que um partido que, em matérias como a eutanásia, vota ao lado do BE. Ao mesmo tempo, demarca-se totalmente do Chega: “À direita, somos nós.”

