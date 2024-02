Sueza veio com esperanças para Portugal, mas a morosidade da burocracia tem sido obstáculo. Com o apoio de instituições locais, quer tornar reais os sonhos dos cinco filhos.

O fim de mais um dia no centro escolar ouve-se pelo ressoar do toque da campainha. Cá fora, ao portão, Sueza Brasil e Sérgio, o seu marido, aprontam uma recepção calorosa aos dois filhos mais novos, Maria e João. “Esse quer ser jogador de futebol”, revela Sueza, enquanto segura na mochila do menino. É pelo futuro de João, Maria e dos outros três filhos do seu clã que, aos 44 anos, Sueza decidiu sair de Brasília e viajar para Portugal, rumo a Braga.​