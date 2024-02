Kris Meeke domina do início ao fim o Rali Serras de Fafe

Piloto norte-irlandês comandou com autoridade a primeira prova do Campeonato de Portugal de ralis.

O piloto norte-irlandês Kris Meeke (Hyundai i20) venceu neste sábado o rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto, prova de abertura do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) de 2024, sucedendo desta forma ao neozelandês Hayden Paddon, que triunfara em 2023 também num Hyundai i20.

O piloto da Hyundai Portugal terminou a prova minhota com o tempo de 1h17m39s, deixando o segundo classificado, o português Armindo Araújo (Skoda Fabia), a 1m08,9s, com o boliviano Marco Bulacia (Citroën C3) em terceiro, a 1m39,3s de distância.

“Foi óptimo começar a época com uma vitória, o que me deixa imensamente feliz por poder oferecê-la ao Team Hyundai Portugal. Tenho um feeling ainda melhor, face à época anterior, desfrutando de um rali com classificativas fantásticas. Estas são algumas das melhores classificativas do mundo. Há muito tempo que não sentia tanto prazer num rali”, comentou Meeke.

O norte-irlandês, que vai competir no campeonato nacional pelo segundo ano consecutivo, somou ainda os três pontos decorrentes da vitória na “power stage”, depois de se ter imposto a toda a concorrência em oito das 10 especiais disputadas.

Já Armindo Araújo, que chegou ao dia de ontem na terceira posição da geral, atacou forte nas oito especiais do dia e conseguiu chegar ao segundo posto da classificação. Um objectivo que alcançou na sétima tirada e que conseguiu segurar até ao fim.

“Hoje de manhã, percebemos que a nossa posição estava claramente segura em termos de CPR e atacámos um pouco mais para chegarmos ao segundo lugar em termos gerais. Lutar contra uma dupla de uma equipa oficial é sempre uma tarefa árdua, mas fomos capazes de vencer essa batalha”, explicou o piloto de Santo Tirso, que foi o melhor português.

Ruben Rodrigues (Skoda Fabia) foi o quarto classificado, a 2m43s do vencedor, na frente de José Pedro Fontes (Citroën C3), a 3m03s, e de Pedro Meireles (Hyundai i20), a 4m58s. Já o campeão nacional Ricardo Teodósio (Hyundai i20) foi apenas o sétimo, a 5m01s de Kris Meeke, numa prova em que evidenciou falta de confiança.

“A nossa afinação de base do carro era boa, mas o rali não me estava a correr particularmente bem, tivemos alguns contratempos e, nessas circunstâncias, optei por não correr demasiados riscos que pudessem comprometer o facto de chegarmos ao fim da prova”, explicou.

Com estes resultados, Kris Meeke lidera o Campeonato de Portugal de Ralis, com 28 pontos somados, seguido de Armindo Araújo, que tem 22, e de Ruben Rodrigues, com 18. A próxima ronda do campeonato disputa-se na região do Algarve, nos dias 15 e 16 de Março.