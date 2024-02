Neve: há dez distritos do Norte e Centro sob alerta

A madrugada e manhã de sábado prometem trazer mais neve ao Norte e Centro do país. Na Guarda e em Castelo Branco, o alerta prolonga-se até ao final do dia.

Dez distritos do norte e centro do país estão até este sábado em alerta por causa da queda de neve. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Viseu estarão em aviso laranja até às 9h deste sábado, Guarda e Castelo Branco até às 18h. Porto, Aveiro, Coimbra e Bragança estarão em aviso amarelo para a queda de neve até às 9h deste sábado.

A passagem de uma superfície frontal fria pelo continente também originou uma acentuada descida dos valores de temperatura. "Note-se que os valores de temperatura nos últimos dias têm estado acima do normal para a época do ano, mas com a descida prevista até esta sexta-feira irão ficar ligeiramente abaixo do normal", refere o IPMA numa nota emitida ao início da noite deste sexta-feira.

Para este sábado, as temperaturas mínimas deverão oscilar entre os 0ºC na Guarda e os 12ºC em Sagres e as máximas entre os 5ºC na Guarda e os 16ºC em Setúbal e Faro.

Bragança e Guarda poderão chegar aos 8ºC de máxima, Braga, Porto, Coimbra e Castelo Branco aos 12ºC, Lisboa, Leiria, Sines, Évora e Beja aos 14ºC e Faro aos 16ºC.

A agitação marítima também deverá manter-se forte nos próximos dias. O dia mais gravoso será este sábado, em que se esperam ondas superiores a sete metros de altura, podendo atingir altura máxima de 14 metros.

De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa também estão sob aviso vermelho no que toca à agitação marítima até ao fim do dia de sábado. Setúbal, Beja e Faro estão sob aviso laranja pelo mesmo motivo.

O IPMA também emitiu um aviso amarelo para a Costa Norte da Madeira e Porto Santo por causa da agitação marítima entre as 12h desta sexta-feira e as 00h de domingo. O IPMA prevê pelo menos até ao fim-de-semana períodos de chuva, que pode ser forte, descida das temperaturas, agitação marítima e vento forte devido à passagem de uma superfície frontal fria.