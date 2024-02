Comité Olímpico está preocupado com Pichardo e não pede medalha a Diogo Ribeiro

José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, assumiu ao PÚBLICO estar preocupado com a condição física de vários atletas de topo. E retirou pressão ao nadador Diogo Ribeiro.

A cerca de cinco meses dos Jogos Olímpicos de Paris, José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), assumiu ao PÚBLICO estar preocupado com a condição física de Pedro Pablo Pichardo, que está também a contas com um diferendo com o Benfica – e ambos os problemas têm de ser resolvidos rapidamente, diz o COP.