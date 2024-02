Chega queixou-se de ser alvo de tiros — afinal era uma moto da própria comitiva

A frase

A caravana do Chega é recebida por tiros em Famalicão. Tiros! Vamos permitir que os mesmos de sempre actuem com total impunidade? André Ventura, líder do Chega

O contexto

Na tarde desta terça-feira, André Ventura, líder do Chega, sugeriu no X (antigo Twitter) que a caravana do seu partido foi recebida a tiro na cidade de Vila Nova de Famalicão. Numa publicação acompanhada de um vídeo, Ventura questiona se se vai permitir que "os mesmos de sempre actuem com total impunidade".

Em declarações aos jornalistas em Famalicão, Ventura referiu que "houve tiros que foram disparados para o ar à passagem da caravana do Chega" e afirma mesmo que reportou este caso às autoridades. "Acho que era muito importante que isto parasse antes da campanha eleitoral para podermos ter uma campanha aberta, dinâmica e sem medo de estar na rua", disse.

O tweet de André Ventura foi, entretanto, partilhado e comentado dezenas de vezes.

A caravana do Chega é recebida por tiros em Famalicão. Tiros! Vamos permitir que os mesmos de sempre atuem com total impunidade? pic.twitter.com/oTV6aN6lMM — André Ventura (@AndreCVentura) February 21, 2024

Os factos

Nos últimos segundos do vídeo pode ouvir-se um som semelhante ao disparo de uma arma de fogo, que se repete várias vezes, mas a PSP de Braga já veio esclarecer que não se tratam de tiros, mas sim de rateres produzidos por uma mota que seguia na caravana do partido.

"Relativamente a este assunto, o Comando Distrital da PSP de Braga informa que, no momento da passagem da caravana, encontrava-se uma equipa policial em patrulhamento no recinto da feira que, ao aperceber-se dos sons, saiu do recinto e pôde constar que se tratava de rateres produzidos por um motociclo que seguia na caravana", lê-se num comunicado da PSP emitido na noite desta quarta-feira.

Em resumo

Não é verdade que o Chega tenha sido recebido em Famalicão com tiros, já que os sons que se ouvem no vídeo partilhado por André Ventura são rateres produzidos por uma mota que seguia na caravana do partido.