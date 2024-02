Como abordar uma empresa numa feira de emprego?

O novo semestre está a começar e com ele regressam as feiras de emprego universitárias.

Estes eventos são um momento privilegiado para conheceres um grande número de empresas em pouco tempo e treinares a tua abordagem aos profissionais. Neste artigo, deixo-te algumas dicas para aumentares a tua eficácia nestas interações.

Faz uma pesquisa prévia sobre as empresas que vão estar presentes

Habitualmente, a organização das feiras universitárias divulga antecipadamente que empresas vão marcar presença. Se tiveres oportunidade, faz uma breve pesquisa antes do evento para teres alguma informação e poderes colocar questões mais direcionadas às empresas com as quais queres falar. Embora os profissionais tenham toda a disponibilidade para te falar sobre a empresa, mesmo que não a conheças, tendo alguma informação prévia, consegues fazer questões mais dirigidas, o que te ajuda a ter respostas mais concretas e menos informação genérica.

Faz questões sobre aquilo que valorizas em ambiente profissional

Tenta pensar um pouco nas coisas que consideras mais importantes em contexto profissional e aborda as empresas sobre esses aspetos. Deixo-te alguns exemplos:

Qual é o modelo de carreiras e como é definida a progressão profissional?

Que iniciativas de formação tem a empresa estabelecidas para um recém-licenciado?

Que trabalho faz a empresa nas tuas áreas de interesse?

O que distingue a empresa da sua concorrência?

Quando é que a empresa recruta? Há a possibilidade de fazer estágio de verão ou integrar um programa de trainees?

Esclarece todas as tuas dúvidas

É normal teres muitas questões nesta fase. Algumas delas podem não estar relacionadas com nenhuma empresa em particular, mas estarem relacionadas com o mercado de trabalho. Aproveita a oportunidade e questiona os profissionais. Eles, melhor do que ninguém, poderão dar-te dicas muito úteis para o teu percurso e futuros processos de recrutamento em que possas vir a estar envolvido.

Faz contatos

Uma das ferramentas mais poderosas que uma feira universitária te pode dar é o networking. Pede os contatos profissionais dos representantes das empresas e mantém-te em contato com eles. Seja no contexto dos habituais stands ou em palestras e workshops que muitas vezes são organizados. Uma breve conversa num evento universitário pode evoluir para uma visita ao escritório num open day, a inscrição num programa de embaixadores para representares a empresa na tua faculdade ou, quem sabe, iniciares um processo de recrutamento.

Não te deslumbres com os brindes

Por mais apelativos que os brindes possam ser, não te dirijas ao stand apenas pelo brinde. Se o fizeres, estás a perder uma grande oportunidade para te aproximares do mundo empresarial. Além disso, se se perceber que não tens interesse naquilo que os profissionais têm para te dizer, não deixas uma boa imagem. Mostra interesse e tenta saber mais. O brinde é apenas um extra.

Francisco Mendes

Senior Talent Acquisition Specialist

NTT DATA Portugal

