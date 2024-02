Rumo ao teste da rua

Desde que os debates começaram que se foi acentuando o desequilíbrio entre o candidato a primeiro-ministro do Partido Socialista (PS), Pedro Nuno Santos, e o candidato a primeiro-ministro da Aliança Democrática (AD), Luís Montenegro. A expectativa com que cada um deles tinha partido para este momento eleitoral foi-se desfazendo a cada debate: Pedro Nuno Santos revelava menos força e menos solidez do que se pensava e Luís Montenegro apresentava-se mais combativo e mais concentrado do que se imaginava.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt