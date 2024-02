Os melhores fotógrafos subaquáticos voltam a mergulhar — eis as imagens que trazem

A primeira imagem nesta fotogaleria é um "retrato subaquático pioneiro" que nos põe "olhos nos olhos" com uma baleia, descreve o júri do concurso britânico Fotógrafo Subaquático do Ano, mas não leva o prémio da competição anual, entregue desde 1965. O grande vencedor é o sueco Alex Dawson, com um mergulho livre em apneia até aos restos de baleias que podem ser encontrados em águas pouco profundas da Gronelândia.

"O fato de mergulhador e a lanterna dão-lhe uma sensação de 'visita alienígena'", considerou o júri, que destaca as condições difíceis em que a imagem foi captada, debaixo de gelo. "No leste da Gronelândia, os caçadores locais trazem as suas capturas e partilham-nas entre si", descreve o fotógrafo. "De uma população estável de mais de 100 mil baleias-anãs no Atlântico Norte, os caçadores de Tasiilaq apanham normalmente menos de uma dúzia. A baleia é puxada para a praia durante a maré alta e muitas famílias reúnem-se para cortar a pele, a gordura e a carne durante a maré baixa." A fotografia acompanha a fase seguinte: "Quase toda a baleia é consumida, mas o esqueleto é devolvido ao mar na maré alta seguinte, onde vários invertebrados marinhos e peixes limpam os ossos."

Outra baleia, esta na Costa da Caparica, deu o prémio na categoria de conservação marinha ao português Nuno Sá. A imagem mostra o esforço de dezenas de pessoas que deixaram as toalhas de praia para tentar ajudar o cachalote que se aproximava da costa na Fonte de Telha. O animal não sobreviveu. "Estima-se que 20 mil baleias morrem todos os anos, e muitas mais ficam feridas, depois de serem atingidas por navios — e poucas pessoas se apercebem que isso acontece", descreve Nuno Sá, mergulhador, fotógrafo e realizador subaquático.

O concurso UPY divide-se em 13 categorias, que passam pela conservação marinha, comportamentos, naufrágios ou retratos. Nesta edição concorreram 6500 imagens e as baleias protagonizaram a maioria das fotografias vencedoras.