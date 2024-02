Design e antropoceno em festa: “Provavelmente somos parte do problema”

A 7.ª edição do Madrid Design Festival termina a 17 de Março e manteve o foco na relação com os artesãos, com o clima e com as marcas.

Os designers estão preocupados. Mas no final da palestra de Ben Reason sobre Design no Antropoceno, designers, professores e alunos na plateia estão, sobretudo, atordoados. “Podemos fazer design, mas estamos a amaciar as arestas de uma nova modernidade e isso desafia os pressupostos do que estamos a fazer”, diz o designer britânico no Madrid Design Festival. Reason é um pragmático sem respostas. E para uma disciplina que trata de responder a perguntas, ou seja amaciar as tais arestas, e ao mesmo tempo lidar com os desejos dos clientes, isso é desconcertante. “O antropoceno é mais assustador, mas não é uma coisa que venhamos a resolver. Temos de lidar com ele e sermos honestos connosco próprios — provavelmente somos parte do problema”, diz ao PÚBLICO.