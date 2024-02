A improvável limpeza do partido do Dr. líder

O primeiro capítulo do programa do Chega é dedicado a “Limpar Portugal da Corrupção” e inclui 21 propostas que mais não são do que uma inofensiva manifestação de princípios genéricos.

O programa eleitoral do Chega intitula-se “Limpar Portugal”. De acordo com o diagnóstico na “carta do presidente”, que o abre, “há uma enorme podridão que se alastrou de norte a sul do país, ilhas incluídas”. “Só nós temos a coragem de a enfrentar e de limpar de vez de Portugal.” Nós, o partido do Dr. André Ventura – sim, assina Dr. –, que sublinha no parágrafo seguinte: “Somos os únicos com a força e a vontade de colocar um ponto final nestes esquemas milionários que enriquecem uns poucos à custa do dinheiro dos contribuintes.” A missiva do Dr. não esconde a sua pretensão messiânica: “A nossa missão é limpar Portugal desta corrupção e desta podridão.”