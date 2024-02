Biden, refém de Kamala

O Presidente Joe Biden pode ainda recuperar do seu pior momento e ser reeleito em Novembro. Muito depende do percurso de Donald Trump. Mas, até lá, a sua vida vai ser um calvário. O relatório do procurador Robert K. Hur absolve-o de qualquer culpa no caso dos documentos levados para casa no fim da sua vice-presidência mas levanta uma questão politicamente assassina: o alegado declínio mental do Presidente. Teria competência para isso? Pouco importa já.