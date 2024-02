Mbappé abandona PSG no final da época

Avançado comunicou decisão a Nasser Al-Khelaifi, dono do campeão francês.

Kylian Mbappé comunicou esta quinta-feira a Nasser Al-Khelaifi, dono do Paris Saint-Germain, a decisão de terminar, no final da temporada, a ligação de sete anos ao emblema parisiense.

O internacional francês, campeão do mundo em 2018, deverá, finalmente – após várias tentativas frustradas ao longo dos últimos tempos –, rumar ao campeonato espanhol para representar o Real Madrid.

A notícia foi avançada pela RMC Sport e confirmada pelos principais media franceses, com Mbappé, em final de contrato e opção por mais um ano, a não activar a cláusula e a anunciar a decisão aos responsáveis para que o PSG possa preparar a “sucessão” – difícil face aos 243 golos e 105 assistências de Mbappé do melhor marcador da história do clube –, quando restam quatro meses para que se consume o adeus.