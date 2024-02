Como fazer glitter biodegradável em casa com três ingredientes

Estar feliz no Carnaval é óptimo, mas é importante também não esquecer que muitas das coisas que fazemos nesta época têm consequências no meio que nos rodeia. Quando alguém se esquece de pôr o lixo no lugar certo, por exemplo, e deixa coisas na rua, isso pode causar um problema nos dias de chuva. A mesma coisa acontece com o glitter que muitas pessoas aplicam no rosto e no corpo. Os cientistas descobriram que estes microplásticos não são filtrados pelo sistema de tratamento da água, e com isso vão parar aos rios e oceanos.

A boa notícia é que dá para produzir glitter sem plástico. Julia Prata é especialista em cosméticos naturais, e sabe tudo sobre glitter que não prejudica o meio ambiente. Aqui fica a receita.

Ingredientes

Polvilho doce

Água

Corante (curcuma, spirulina, pó de beterraba, etc)

Mica em pó (opcional)

Folha de acetato ou silicone

Pincel de silicone

Liquidificadora

Processo

Para cada parte de polvilho doce, adicionar 15 partes de água e misturar até se dissolver por completo. Aquecer a mistura e mexer sempre. Quando surgirem as primeiras bolhas de fervura (neste ponto a mistura torna-se translúcida), mexer por mais cerca de 30 segundos e retirar do fogo. Deverá parecer uma papa fina. Adicionar o corante. Aqui podem ser utilizados corantes alimentares, curcuma, spirulina, pó de beterraba etc. Nesta etapa, pode-se também adicionar a mica em pó para que fique ainda mais brilhante. Antes que a massa endureça, estica-a sobre uma folha de acetato ou silicone. Com a ajuda de um pincel de silicone, espalhar bem sobre a superfície. Quanto mais fina e homogénea a massa ficar, melhor o resultado. Deixar secar completamente. A mistura vai soltar-se com facilidade da superfície, mas isso pode demorar entre 12 e 48 horas. Se quiseres acelerar o processo, leva a massa ao forno (sem a folha de silicone), cerca de 15 minutos. Retirar a folha de polvilho da superfície e bater num processador ou liquidificadora. Quanto mais bater, mais fino vai ficando. Está pronto! Podes também peneirá-lo depois de moer para separar os flocos mais finos.

Dica: a mesma receita pode ser feita com ágar-ágar em vez do polvilho.