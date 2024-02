Pode um serviço de rent-a-car ser uma ajuda às causas nobres?

Quanto tempo demora a preencher um inquérito de qualidade? Apenas alguns segundos. E se algo tão simples como isso permitir apoiar uma família deslocada de casa, a acompanhar os tratamentos de uma criança com uma condição oncológica? Esta foi a ideia da marca de rent-a-car SIXT, que em 2023 se comprometeu a doar 0,50 euros à associação Acreditar por cada inquérito preenchido ao longo do ano.

Agora, em parceria com a Drying Little Tears, a fundação de carácter social da SIXT, foram doados 60 mil euros à associação com o objectivo de apoiar as obras de ampliação da Casa Acreditar de Lisboa — a que acrescem as acções de voluntariado corporativo onde a SIXT esteve envolvida: um dia de montagem dos móveis do novo espaço na Casa de Lisboa e de um churrasco de São João na Casa Acreditar do Porto.

Assim, metade do valor foi angariado através da participação dos clientes da SIXT em inquéritos de qualidade, e a outra foi doada pela Drying Little Tears. A fundação dedicada especialmente a crianças é reconhecida pelo combate à pobreza, pela promoção da saúde e educação em mais de 110 países.

Casa Acreditar de Lisboa apoia mais famílias graças à SIXT

O valor entregue vai possibilitar um aumento na capacidade de acolhimento de 12 para 32 quartos na Casa Acreditar de Lisboa, passando a associação a beneficiar cerca de 120 famílias. Iniciada em 2022, a obra está em fase final. Esta expansão oferece suporte adicional a jovens adultos até aos 25 anos e às famílias provenientes dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). O gesto da SIXT, dos seus clientes e da Drying Little Tears permite assim que as famílias de crianças em tratamentos oncológicos permaneçam juntas, sem serem obrigadas a deslocações frequentes, internamentos desnecessários ou alojamento em condições precárias.

A associação Acreditar desempenha um papel de valor inestimável, ao acolher famílias de crianças em tratamento para o cancro em hospitais de referência. Em 2022, 171 famílias foram apoiadas pela associação Acreditar; e desde 2003, já 436 famílias passaram pela Casa Acreditar de Lisboa.

Apoiando projectos como esta associação, a SIXT, marca centenária de rent-a-car, demonstra que, no momento de escolher um serviço, além de procurar um negócio de confiança, importa olhar para as marcas como um todo e conhecer os seus valores.

A SIXT não só garante um serviço de aluguer automóvel de excelência, como ainda contribui para causas nobres. Em 2024, aliás, haverá novos projectos de responsabilidade social, mantendo o compromisso da SIXT de contribuir para uma sociedade mais justa e mais solidária.

A SIXT pretende chegar cada vez mais perto dos portugueses. Prova disso, é que após a abertura de seis novas lojas em 2023 (em Viseu, Aveiro, Almada, Lisboa - Tivoli, Portimão e Albufeira), a SIXT tem agora 30 balcões em Portugal.

Por isso não se esqueça, da próxima vez que viajar e precisar de alugar um carro, há uma marca que, com o seu contributo, ajuda projectos tão importantes para a nossa sociedade como a associação Acreditar.