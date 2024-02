Quase 400 pessoas fizeram cirurgias para mudar de sexo no SNS desde 2017

Entre 2017 e 2023, 397 pessoas submeteram-se a uma cirurgia de redesignação sexual no Serviço Nacional de Saúde (SNS), revelam dados enviados ao PÚBLICO pelos hospitais. A larga maioria das operações foi feita na Unidade de Reconstrução Génito-Urinária e Sexual (URGUS) do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), unidade de referência nacional para o acompanhamento de pessoas trans, que no último ano operou 66 pessoas. Também o Centro Hospitalar Universitário de Santo António, no Porto, e o Hospital de São José, que integra o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC), dão esta resposta.

