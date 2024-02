Um mar colorido (ou dois): eis os vencedores nacionais e regionais dos Sony Awards

Já são conhecidos os vencedores da competição nacional e regional dos Sony World Photography Awards de 2024 – um conjunto de retratos, paisagens, natureza e cidades seleccionado de entre 395 mil imagens, submetidas a partir de 54 países.

Lost In Translation, de Kenichiro Hagiwara, conquistou o primeiro lugar do Japão. Captada em Tóquio, e com inspiração no filme homónimo de Sofia Coppola, transmite a solidão que o fotógrafo sentiu, aos 20 anos, num dos locais mais movimentados do planeta.

Na Coreia do Sul, o primeiro prémio foi para Lee Jongkee, com a fotografia Quiet Sea, Quiet People – uma ode ao “mar muito calmo” e a um mergulhador do Egipto.

Nos prémios regionais, Marcos Azulay, da Argentina, foi o vencedor da América Latina. Na Europa, houve quatro vencedores fotógrafos: Tomáš Havrda (República Checa), Viktors Rimarevs (Letónia), Ana Skobe (Eslovénia) e Vladimir Karamazov (Bulgária). Portugal foi vencedor do prémio nacional dos Sony Awards em 2022, contudo não teve nenhuma indicação este ano.

Os vencedores das categorias de Estudante, Juventude, Livre e Profissional ainda não são conhecidos – serão divulgados a 18 de Abril. Os trabalhos vencedores ficam em exposição até 6 de Maio, na Somerset House, em Londres.

Além de terem o seu trabalho exposto, os vencedores receberam equipamento fotográfico da Sony e vão estar no álbum da competição deste ano.

O objectivo dos Sony World Photography Awards é dar a conhecer o trabalho de vários fotógrafos contemporâneos de todo o mundo, quer sejam amadores ou profissionais. A participação é gratuita. As fotografias estão disponíveis para consulta no site oficial do concurso.

