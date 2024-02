Taça de Portugal: chuva provoca suspensão do Santa Clara-FC Porto

Relvado impraticável leva árbitro a interromper a partida aos 28 minutos, com o resultado em branco, para posteriormente confirmar o adiamento.

O encontro entre o Santa Clara e o FC Porto, referente aos quartos-de-final da Taça de Portugal, foi interrompido aos 28 minutos por falta de condições para prosseguir o jogo.

A chuva intensa e incessante em Ponta Delgada agravou as condições do relvado, que se tornou impraticável depois de quase meia-hora de futebol sem nexo, com a bola a ficar presa nas poças de água, comprometendo ainda a integridade física dos futebolistas.

Enquanto os funcionários do clube açoriano procuravam drenar um relvado saturado de água, os responsáveis das equipas e da Federação Portuguesa de Futebol analisavam o cenário para perceber se seria possível retomar a partida ou, em alternativa, encontrar uma nova data para a realização do jogo.

Esgotados os 30 minutos previstos nos regulamentos para uma primeira avaliação, e depois de o árbitro Gustavo Correia ter regressado ao relvado para verificar as condições, o encontro teve mesmo de ser adiado. Simultaneamente, os delegados dos clubes procuravam um entendimento para reagendar o desafio.

Após uns minutos, Gustavo Correia regressou aos balneários para comunicar a decisão às equipas, tendo os jogadores do Santa Clara voltado a pisar o relvado para agradecer aos adeptos, confirmando a suspensão do jogo.

Durante a quase meia hora de jogo, o Santa Clara teve um golo invalidado por claro fora-de-jogo, após lance potenciado pelo estado do relvado. O FC Porto dispôs de um par de ocasiões, igualmente "patrocinados" pelos ressaltos de bola, com Evanilson a não conseguir marcar.