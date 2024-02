Jornalistas e manifestantes antifascistas queixam-se de agressão por parte da PSP. Foi aberto um inquérito

Jornalistas e manifestantes dizem ter sido agredidos por polícia durante contra-manifestação à marcha neonazi no sábado. PSP diz que interveio para evitar confrontos entre as duas acções de protesto.

Pelo menos dois jornalistas e manifestantes antifascistas que protestavam na Praça do Município contra a realização da marcha neonazi convocada pelo movimento 1143, no passado sábado, dizem ter sido agredidos por elementos da PSP. Esta força de segurança diz, contudo, ter apenas usado “meios de baixa potencialidade letal” e justifica a intervenção por “elevado perigo de perturbação da ordem pública” de confrontos entre as duas acções de protesto. Diz ainda desconhecer a presença de jornalistas nesse protesto. Esta terça-feira, confirmou ter sido determinada a abertura de inquérito a esta actuação da PSP por parte do Comandante Metropolitano de Lisboa.