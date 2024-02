A dedicação plena dos médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) entrou em vigor a 1 de Janeiro deste ano. No primeiro mês, segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 1800 médicos hospitalares aderiram voluntariamente a este regime. As ULS de São João, de Santo António, de São José e de Coimbra são as entidades onde mais clínicos aderiram individualmente ao novo regime laboral.

