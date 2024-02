Miguel Oliveira modesto no primeiro dia de testes em MotoGP

O piloto rodou, porém, com um apêndice traseiro com sensores para melhor estudar a aerodinâmica da sua mota. Os testes prosseguem nesta quarta-feira.

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) foi hoje 15.º classificado no primeiro dia de testes de pré-temporada do Mundial de MotoGP, que decorrem em Sepang, na Malásia. Oliveira fez o seu melhor tempo em 1m58,750s, terminando a 0,799 segundos do mais rápido, o espanhol Jorge Martin (Ducati), que deixou o compatriota Pedro Acosta (GasGas) em segundo, a 0,269 segundos, com o francês Fabio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 0,277.

O piloto português, que este ano corre com uma Aprilia actualizada, de 2024, fez o seu melhor tempo na 23.ª das 54 voltas efectuadas. O tempo realizado agora foi melhor do que qualquer um realizado nos testes de 2023, em que teve 1m58,839s como melhor registo.

O piloto ainda rodou, porém, com um apêndice traseiro com sensores para melhor estudar a aerodinâmica da sua mota. O companheiro de equipa de Miguel Oliveira, o espanhol Raul Fernandez, que corre com uma Aprilia de 2023, sofreu uma queda e falha o resto dos testes desta semana.

Neste primeiro dia, destaque para o desempenho de Jorge Martin, vice-campeão em 2023, e para o segundo lugar de Pedro Acosta, o estreante que gera mais expectativa desde a estreia de Marc Márquez em 2013. Acosta foi o segundo mais rápido com a GasGas que, na prática, é uma KTM com um nome diferente.

Os ensaios de pré-temporada prosseguem esta quarta-feira.