Uma visita guiada ao futuro Teatro de São Carlos: “O foco é manter e melhorar”

As obras de requalificação e modernização do único teatro de ópera devem começar no final do ano. As maiores mudanças estão previstas para o palco e bastidores, mas a acústica não deve ser afectada.

O edifício do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), o coração cultural do lisboeta bairro do Chiado, que vai sofrer obras profundas com início previsto para final deste ano, é composto, na verdade por três edifícios construídos em tempos diferentes. É o que relembra várias vezes o arquitecto João Mendes Ribeiro na tarde desta terça-feira, durante uma visita guiada. O arquitecto ganhou o concurso para o restauro e modernização do TNSC, que tem o maior investimento do Plano de Recuperação e Investimento (PRR) na área da cultura –​ 27,9 milhões de euros – juntamente com o Atelier 15, dos arquitectos Alexandre Alves Costa e Sergio Fernandez.