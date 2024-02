Tens dúvidas sobre as eleições? Queremos ajudar-te

Desde 1979 que a taxa de abstenção não pára de aumentar. Em 2022, nas últimas eleições legislativas, 35% dos eleitores não votaram — e os mais jovens contribuem para estes números. Não quer dizer que não se interessem por política, até porque as formas de participação “não-eleitoral” mostram jovens muito participativos (desde o clima à habitação), mas esta participação não se estende às urnas.

E se aos jovens interessam temas como “a educação, a precariedade de emprego, a habitação e o clima”, como sublinhou Pedro Magalhães, um dos coordenadores do estudo Participação Política da Juventude em Portugal, em 2022, ao PÚBLICO, não é disto que os políticos normalmente falam. Nas últimas legislativas, o discurso centrou-se nos impostos e nas pensões de reforma.

As juventudes partidárias não cativam uma geração que acredita na “participação mais centrada no indivíduo” e, claro, a idade dos políticos cria uma barreira à identificação e representatividade — e faz com que os jovens se sintam vistos como “imaturos e pouco autónomos”. No início da legislatura de 2022 existiam apenas 20 deputados abaixo dos 35 anos.

Entendemos que tudo isto pode desencorajar o voto. Também sabemos que pode ser avassalador enquadrar a informação, encontrar as propostas que falam sobre os temas que mais gostas e entender a diferença entre partidos e propostas. Mas sabemos que a ida às urnas é crucial para uma democracia saudável. Por isso, queremos ajudar-te.

Diz-nos quais as tuas dúvidas em relação ao processo eleitoral, ao voto, aos partidos, ao sistema político. Diz-nos o que gostarias de ler no P3 e o que gostarias que fosse explicado com mais clareza. Comprometemo-nos a ajudar, mas queremos ver-te a ir votar nas eleições legislativas de 10 de Março. Pinky promise?