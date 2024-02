É o carrinho de compras, estúpido

No papel, está tudo bem. A economia dos Estados Unidos não só cresce como o faz a um ritmo que continua a superar as expectativas dos analistas, que há um ano apontavam para uma recessão ao virar da esquina. Mas 2023 terminou com o PIB a crescer 2,5% em relação ao período homólogo, o desemprego nos 3,7% e os salários a crescer acima da inflação, que está a cair e a aproximar-se da meta dos 2%, tornando mais provável e mais próxima (mas não certa) a redução da taxa de juro de referência da Reserva Federal.