Com a neve a rarear, a serra da Estrela reinventa o seu turismo

Aos 20 e aos 12 anos, os filhos de Cristina, naturais de Porto Covo, nunca viram neve. Em meados de Janeiro, subiram à serra da Estrela para tentar vê-la pela primeira vez. Em vão. "Estamos muito tristes. Já tinha vindo há 25 anos e havia muita neve. Agora nada. Foi uma desilusão. [Eles] nunca viram neve", comentava a mãe.

Estamos assim: tem caído muito pouca neve na montanha mais alta de Portugal Continental, cuja imagem se colou ao manto branco de Inverno durante décadas. Agora, fruto do aumento das temperaturas, a serra da Estrela mostra-se com outras caras.

A Mara Gonçalves e o Mário Cruz subiram à montanha para tentar perceber se ainda faz sentido lá irmos atrás da neve. E também para observar in loco os impactos que a falta dela têm no turismo. A estância de esqui, por exemplo, inaugurou a época apenas a 8 de Janeiro, com recurso ao uso de neve de cultura, quando, em temporadas anteriores, já chegou a abrir portas em Novembro; os produtores do afamado queijo, por sua vez, revelam que quanto mais frio está, melhor fica o produto.

Isto não quer dizer, contudo, que devemos voltar as costas à Estrela. A serra tem muito mais para oferecer além da neve, como aqui revela a Mara.

Bom fim-de-semana e boas fugas!