Portugal fica à procura de um milagre na Taça Davis

Ganhar em condições rápidas nunca esteve no ADN do ténis português, mas os recentes resultados frente ao Brasil, em 2022, e na Áustria, no ano passado, criaram novas expectativas à selecção de Portugal, que procura uma qualificação inédita para as fases finais da Taça Davis – equivalente ao antigo Grupo Mundial. Expectativas que se elevaram após a excelente campanha de Nuno Borges no Open da Austrália. Mas o primeiro dia de competição na Finlândia, trouxe os tenistas portugueses à realidade. Ao fim de pouco mais de duas horas de jogo, Portugal sofreu a 20.ª derrota em 27 eliminatórias realizadas em piso rápido coberto.

O primeiro tenista luso a entrar em acção no Gatorade Center, em Turku, foi Nuno Borges, recém-entrado para o top 50 do ranking mundial. Só que o segundo melhor tenista finlandês, Otto Virtanen (166.º), mostrou estar literalmente em casa quando joga nestas condições e venceu, por 6-2, 6-1, em 60 minutos.

Borges (47.º) cedeu o serviço logo no terceiro jogo, não aproveitou os três break-points de que dispôs no jogo seguinte e ao consentir um segundo break, para 1-4, sentenciou o set.

A história repetiu-se na segunda partida; ao break cedido no jogo inicial, Borges reagiu de imediato, mas não concretizou nenhum dos dois break-points. Virtanen, que venceu cinco dos sete encontros disputados na edição de 2023 da Taça Davis, contribuindo para uma inédita presença da Finlândia nas meias-finais da Davis, aproveitou o seu ascendente para somar o segundo break, terminando com 10 ases e 79% de pontos ganhos no primeiro serviço.

De seguida, João Sousa (245.º) resistiu oito minutos mais perante o número um finlandês. Frente a Emil Ruusuvuori (55.º), o tenista vimaranense somou cinco jogos e até obteve um break, mas já quando o adversário comandava o set inicial, por 5-1. Ruusuvuori, que, ao serviço da selecção derrotou adversários mais cotados como Tallon Griekspoor (24.º) e Tommy Paul (13.º) e iniciou 2024 com uma final no ATP 250 de Hong Kong e uma segunda ronda no Open da Austrália – onde forçou Daniil Medvedev a cinco sets – perdeu somente 10 pontos a servir e “quebrou” Sousa por quatro vezes, para vencer, por 6-2, 6-3.

Com a Finlândia a comandar a eliminatória, por 2-0, Portugal terá que ganhar os três encontros que irão realizar-se no sábado, a começar pelo de pares, onde a dupla Nuno Borges/Francisco Cabral terá de superar o par Harri Heliovaara/Patrick Niklas-Salminen.

Em caso de vitória portuguesa, o primeiro singular do dia colocará frente a frente os melhores tenistas de cada selecção, Borges e Ruusuvuori. Em caso de algum imprevisto, como uma lesão, o seleccionador português, Rui Machado, poderá recorrer ao experiente Gastão Elias (290.º) ou ao jovem Henrique Rocha (243.º), a estrear-se na selecção.