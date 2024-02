Com saudade, Marta fotografa os portugueses que Portugal espalhou pelo mundo

Muito antes de se licenciar em Arquitectura, em 2014, Marta Dias já sonhava emigrar. “Sempre tive esse bichinho”, conta ao P3, a partir de Copenhaga, a cidade onde vive e trabalha há quase seis anos. Quando terminou o curso, aos 25 anos, não havia, em Lisboa, estágios remunerados na sua área de formação, motivo pelo qual decidiu fazer as malas e partir. Para trás, ficaram “a família, os amigos, a comida, o sol”. Mas diante de si tinha uma nova perspectiva de vida, oportunidades de trabalho diferentes das que encontraria em Portugal e um namoro com um português emigrado que se transformaria num casamento, numa vida a dois num contexto cultural diferente que lhe proporciona mais oportunidades de “vingar”. “Aprendemos, ao longo da vida, que há coisas que nunca vão estar como nós queremos e que teremos de viver com isso.”

A arquitecta, que dedicou o último ano ao retrato fotográfico de portugueses emigrados na Dinamarca, Suécia e Japão (por ora), pensa regressar um dia a Lisboa, mas gosta da experiência de viver fora do país onde nasceu. Independentemente dos motivos que a levaram a emigrar, Marta faz parte do grupo de mais de 850 mil jovens nascidos em Portugal, com idades entre os 15 e os 39 anos, que deixaram o país, de acordo com a estimativa do Observatório da Emigração. “O factor económico, o crescimento e valorização laboral”, aliados ao prazer de viajar e “conhecer mundo”, foram algumas das razões que apontou. “A arquitectura é um mercado saturado em Portugal.” O facto de ter feito um mestrado na área da sustentabilidade torna a perspectiva de regresso ainda mais longínqua. “Portugal está ainda um pouco subdesenvolvido nessa área”, justifica.

Durante o período da pandemia de covid-19, Marta desenvolveu um projecto de retrato de portugueses a viver o período de confinamento na Dinamarca, que o P3 publicou em Maio de 2020. “Esse período foi muito diferente na Dinamarca”, recorda. “Podíamos estar na rua, ninguém usava máscara, foi muito calmo nesse sentido. Comecei a conhecer mais portugueses a viver cá – há uma comunidade bastante grande – e a fotografá-los para o projecto.” Quando a pandemia foi declarada extinta, pensou “porquê parar?”. Alargou o âmbito do projecto e, durante as suas viagens, começou a fotografar os portugueses que estão espalhados pelo mundo.

Prepara-se para viajar até Gdansk, na Polónia, onde espera coleccionar mais retratos. “É muito fácil encontra-los”, comenta. “Através de grupos privados no Facebook, criados por portugueses emigrados em cada país ou cidade, consigo facilmente chegar ao contacto.” Também recorre a associações de apoio a emigrantes portugueses para estender a sua rede de contactos.

Em Quioto, por exemplo, Marta conheceu Paulo e Lara. Paulo, “na casa dos 50”, é casado com uma japonesa e abriu uma pastelaria no Japão há já 19 anos. Lara, uma jovem de pouco mais de 20 anos, foi transportada até ao Japão pelo seu fascínio pela cultura nipónica e pelos estudos nessa área. “Não quis colocar em legenda muita informação relativa às suas vidas, por uma questão de privacidade”, explica. Assim, o projecto Saudade – Portugueses no Mundo é um álbum centrado nas imagens, num tema que lhe interessa pessoalmente e que acredita que poderá interessar aos portugueses dentro e fora de portas. Em comum, todos os retratados têm a saudade. “A palavra saudade está sempre presente” quando os visita. Por cá, familiares e amigos aguardam o seu regresso, que poderá vir a acontecer. Ou não.