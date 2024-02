É possível derrotar o populismo

Donald Tusk e a Polónia mostraram que é possível derrubar um regime populista e autoritário, como o de Jaroslaw Kaczynski. Muitos auguravam a repetição do "cenário turco" ou do "modelo húngaro", porque todos eram sistemas blindados contra a mudança. A coligação liberal venceu e propõe-se agora restaurar a democracia e o Estado de direito. Mas a história não acabou com o voto. Abre-se agora a fase mais dura do combate político, a conquista das alavancas políticas para governar.