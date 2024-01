De nomear governos a vetar diplomas, os poderes do representante da República

Com competências consagradas na Constituição, os representantes da República nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores têm um estatuto próprio: nomeiam e exoneram os membros dos governos regionais; podem promulgar ou vetar decretos em moldes semelhantes aos conferidos pelos poderes do Presidente da República; têm autonomia, mas não dispõem do poder de dissolver as assembleias legislativas regionais. Tanto PS como PSD admitem extinguir essa figura constitucional, por considerarem estar ultrapassada.

