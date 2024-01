Sporting confirma Koba Koindredi até 2028

Médio francês é o segundo reforço dos “leões” no mercado de Inverno depois de Rafael Pontelo. Custou quatro milhões e ficou com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O Sporting oficializou nesta quarta-feira o seu segundo reforço de Inverno. Koba Koindredi, médio francês de 22 anos, chega a Alvalade no último dia de mercado proveniente do Valência, via Estoril-Praia, e, em princípio, será a última novidade para a segunda metade da temporada, depois de, no início do ano, ter chegado Rafael Pontelo, central brasileiro, proveniente do Leixões.

Os "leões" não revelaram o custo da operação, mas esta terá custado cerca de quatro milhões por 90% do passe do jogador, que estava desde o início da época no clube da Linha por empréstimo do Valência. O Estoril accionou a cláusula de compra junto dos "che" no valor de três milhões e, depois, revenderam Koindredi ao Sporting por quatro milhões, ficando o jogador com contrato até 2028 e com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.