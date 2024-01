Podcast. Sondagem Açores: Vitória do PS era capaz de não ser mau para Montenegro

Análise à sondagem PÚBLICO/RTP/Antena 1 sobre eleições regionais dos Açores mostra uma vitória do PS, com o Chega a ser determinante para uma maioria de direita. Análise neste episódio

A sondagem PÚBLICO/RTP/Antena 1 mostra um cenário de vitória do Partido Socialista nas eleições legislativas regionais dos Açores, mas o Chega pode tornar-se decisivo para formar uma maioria. Se nos Açores não há muros de contenção, a nível nacional o cenário de acordo entre a coligação de direita e o Chega pode ser perigoso para as ambições de Luís Montenegro.

