O lugar preferido das famílias é o sítio perfeito para o aniversário do seu filho

O dia de aniversário é a data mais antecipada para as crianças: meses antes, já falam sobre quem querem convidar e avisam os amigos que não podem faltar. Mas para os pais, planear a festa pode ser uma dor de cabeça.

A boa notícia é que o restaurante de que todos gostam lançou um novo programa para festas de aniversário: vai fazer as delícias dos mais novos e aliviar os pais do stress da organização. Adivinhou: é a McDonald’s e vamos explicar-lhe em oito pontos porque é o local ideal para a festa do seu filho.

1. É o restaurante preferido de todos

A McDonald’s encanta miúdos e graúdos e tem opções para todos gostos e idades – aqui as famílias são sempre felizes. Em 2022, ganhou a distinção “Melhor Restaurante para Famílias”, pelos Pumpkin Awards 2022, numa iniciativa da revista Pumpkin. Por isso é sempre uma boa ideia, e dizer ao seu filho e aos seus amigos que a festa é num restaurante McDonald’s vai deixá-los em delírio.

2. Jogos e actividades divertidos e educativos

O novo programa de festas de aniversário da McDonald’s parte de uma caixa experimental temática que se torna num tabuleiro de jogos, com actividades e desafios que garantem uma tarde de diversão inesquecível. Com a temática da selva, a caixa é um mapa ilustrado que leva os mais pequenos numa aventura ligada à natureza, plena de mistério e emoção. Inclui vários adereços divertidos e máscaras para usar nos jogos. Entre brincadeiras, as crianças descobrem mil e uma curiosidades sobre os animais da selva e o seu habitat. Depois de terminada a festa de aniversário no restaurante, a família pode levar o kit completo para casa, para voltarem a jogar e divertirem-se em conjunto.

3. Decoração assegurada

Já não precisa de passar horas a encher balões e a enfeitar o espaço da festa do seu filho: a McDonald’s assegura a decoração do espaço ao melhor gosto dos mais pequenos, com o tema da selva. É a envolvência perfeita para os jogos, que os vai fazer sentir em plena natureza.

4. Lanche e bolo de aniversário

Esqueça a preocupação com o lanche e o bolo: o programa inclui um Happy Meal® ou McMenu® por criança e um bolo de aniversário McDonald’s. Por questões de segurança alimentar, não são aceites bolos de aniversário trazidos pelas famílias.

5. Ideal para convidar todos os amigos todos

Se em casa não dá para convidar mais do que quatro ou cinco miúdos e mesmo assim a casa fica virada do avesso, nos restaurantes McDonalds pode convidar até 15 crianças. O número mínimo de crianças para a realização de uma festa de aniversário é de 10 elementos.

6. Assistência a 100% durante a festa

Para qualquer questão ou dúvida que surgir, estará sempre presente durante a festa um Relações-Públicas da McDonald’s, pronto a ajudar.

7. Sistema de reserva simples e rápido

Não há festa mais fácil de marcar: basta aceder à página das Festas de Aniversário disponível no site oficial da McDonald’s e clicar em “Reserva Aqui”. Depois, complete todos os campos visíveis, sendo que no “Tema” deve seleccionar a opção “Aniversários”. O restaurante dará depois seguimento ao pedido juntamente com a família. No mesmo link, pode consultar os restaurantes aderentes ao programa, para saber qual é o local mais perto da sua residência. Também pode solicitar a reserva a partir da App McDonald’s.

8. Preço acessível

Como se ainda faltassem razões para escolher a McDonald’s para o local da próxima festa do seu filho, trazemos mais uma: o preço. A festa tem o PVP recomendado de nove euros por criança – corresponde ao preço de um Happy Meal®, pelo que caso seja solicitado McMenu, acresce a este valor a diferença entre o Happy Meal e o McMenu por criança. E a festa é gratuita para o aniversariante. Perfeito, não acha?